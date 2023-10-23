23 октября, 12:14

Россия предложила Монголии построить малую АЭС

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила "большие перспективы этого проекта"

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия предложила Монголии построить на ее территории малую атомную электростанцию (АЭС). Об этом по итогам межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"В сфере энергетики со стороны России заявили о возможности строительства на территории Монголии атомных станций малой мощности", - сказала она.

По ее словам, обладая уникальными компетенциями и технологиями, российская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству по строительству.

"Уже сейчас видим большие перспективы этого проекта. Тем более, что в рамках Парижского соглашения по климату атомная энергия признана низкоэмиссионной", - добавила Абрамченко. 

Теги:
РоссияМонголияАбрамченко, Виктория Валериевна
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