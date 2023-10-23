23 октября, 12:14,
обновлено 23 октября, 12:16

Россия и Монголия вернулись к обсуждению использования карты "Мир"

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, важным вопросом развития туризма остается возможность безналичной оплаты товаров и услуг российскими туристами с использованием таких карт

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия и Монголия возобновили переговоры по использованию карты 'Мир" для безналичной оплаты товаров и услуг. Об этом по итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Важным вопросом развития туризма остается возможность безналичной оплаты товаров и услуг российскими туристами с использованием карт "Мир" или альтернативных способов оплаты. Также вернулись к обсуждению этого вопроса", - сказала она.

В феврале 2023 года начальник департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлин Мунх-Од говорил, что российские карты платежной системы "Мир" в скором времени можно будет использовать для оплаты в Монголии, власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали в 2018 году Белоруссия и Казахстан. На настоящий момент эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем 15 стран выразили готовность внедрить ее. 

Теги:
УкраинаРоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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