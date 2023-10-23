23 октября, 12:14

Абрамченко: российские туристы совершат более 500 тыс. поездок в Монголию в 2023 году

Для развития туризма к концу года совместно с монгольской и китайской сторонами Россия подготовит дорожную карту по реализации трансграничного туристского маршрута "Великий чайный путь" с набором конкретных проектов

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Российские туристы в 2023 году совершат более 500 тыс. поездок в Монголию. Об этом по итогам межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Договорились о содействии в сфере туризма. Ожидаем, что к концу этого года общий туристический поток достигнет допандемийного уровня в 500 тыс. поездок", - сказала она.

По ее словам, для развития туризма к концу года совместно с монгольской и китайской сторонами Россия подготовит дорожную карту по реализации трансграничного туристского маршрута "Великий чайный путь" с набором конкретных проектов. 

Теги:
РоссияМонголияАбрамченко, Виктория Валериевна
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