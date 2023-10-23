23 октября, 12:14

Россия и Монголия договорились упростить таможенные процедуры

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут проводиться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия и Монголия договорились начать работу по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора, что упростит таможенные процедуры. Об этом по итогам межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", - сказала она.

По словам Абрамченко, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут проводиться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов. "Договорились о разработке двустороннего международного договора", - добавила она. 

Теги:
РоссияМонголияАбрамченко, Виктория Валериевна
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