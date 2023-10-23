В Грузии планируют построить электростанции мощностью более 250 МВт

Речь идет о трех ветряных станциях и пяти ГЭС

ТБИЛИСИ, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение о строительстве трех ветряных электростанций и пяти ГЭС с общей установленной мощностью более 250 МВт. Об этом сообщила пресс-служба после заседания кабмина.

"Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось заседание правительства. <...> Среди рассмотренных вопросов были проекты, касающиеся инициативы министерства экономики по строительству трех ветряных и пяти гидроэлектростанций, осуществление которых планируется в разных регионах Грузии - Самцхе-Джавахети, Кахети, Шида Картли и Имерети", - говорится в сообщении.

Общий размер инвестиций по строительству электростанций, мощность которых превысит 250 МВт, составит более $400 млн. Власти Грузии готовятся оформить соглашения с инвесторами, после чего начнутся технико-экономические работы и строительство объектов, заключили в грузинском правительстве.