В КБР в пять раз увеличили финансирование льготников по лекарствам с 2019 году

В республике также отремонтировали и реконструировали 16 объектов здравоохранения, 13 находятся в стадии ремонта и реконструкции

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Объем финансирования льготной категории граждан по лекарственному обеспечению в Кабардино-Балкарии за пять лет увеличили в пять раз до 900 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с 2019 года в пять раз увеличили объем финансирования именно льготной категории граждан по лекарственному обеспечению, сегодня эта сумма у нас составляет свыше 900 миллионов рублей, это опять же стало возможным благодаря росту собственных доходов", - сказал Коков.

По его словам, с учетом реализации программы модернизации первичного звена в республике отремонтировали и реконструировали 16 объектов здравоохранения, 13 находятся в стадии ремонта и реконструкции.

"Кроме этого, продолжаем строительство онкологического центра на 250 коек в городе Нальчике, крупной поликлиники на 500 посещений, которую планируем также закончить к концу 2024 года. Очень серьезно обновился автопарк автомобилей скорой помощи, это 75 автомашин. Закуплено оборудования медицинского на 2 млрд 600 млн рублей", - рассказал глава субъекта.