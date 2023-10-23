Бюджет Белоруссии в 2024 году сохранит социальную направленность

Планируемый рост заработной платы бюджетников в следующем году составит 12,4%

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Подготовленный правительством Белоруссии проект бюджета на 2024 год сохранит социальную направленность. Об этом заявила председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Людмила Нижевич.

"Существенно структура расходов не претерпела изменений и остается социально ориентированной. С учетом того, что определили приоритеты по повышению благосостояния граждан, по росту заработной платы, акцент сделан прежде всего на данное направление. Кроме того, исходили из того, что необходимо исполнять обязательства страны долговые. И, конечно, закладывалась определенная инвестиционная составляющая для того, чтобы в необходимый момент решать приоритетные для страны задачи", - сказала она журналистам перед встречей депутатов нижней палаты белорусского парламента с премьер-министром республики Романом Головченко.

Нижевич отметила, что планируемый рост заработной платы бюджетников в следующем году составит 12,4%. "Рост будет обеспечен за счет роста базовой ставки для исчисления заработной платы <...> на 9%. Кроме того, предусмотрена сумма в объеме 1,6 млрд рублей на выплату надбавок. Рост данных средств по сравнению с 2023 годом предусмотрен на 60%," - сообщила председатель парламентской комиссии, подчеркнув, что "будет сохранена социальная поддержка для малообеспеченных многодетных семей".

Она напомнила, что размер дефицита бюджета запланирован на уровне 4,8 млрд белорусских рублей (141 млрд российских рублей - прим. ТАСС), "что составляет 1,9% к ВВП". Нижевич проинформировала о том, что для покрытия дефицита бюджета "есть остатки предыдущих лет и планируются внутренние и внешние заимствования".

Как ожидается, депутаты Национального собрания рассмотрят в первом чтении законопроекты о бюджете и изменении Налогового кодекса 1 ноября. Как следует из проекта закона, общая сумма расходов республиканского бюджета составит 44,66 млрд белорусских рублей ($13,69 млрд) при прогнозируемом объеме доходов в 39,91 млрд белорусских рублей ($12,23 млрд), что на 22,2% и 19,6% больше соответствующих показателей, утвержденных в бюджете на 2023 год.

Проектом бюджета устанавливаются лимит внешнего государственного долга в размере $19,0 млрд и лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере $2,5 млрд. В бюджете 2023 года эти показатели определены на уровне $20,2 млрд и $2,3 млрд соответственно.