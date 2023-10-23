Туроператоры рассчитывают эффективно отработать зимний сезон в Египте

В РСТ рассчитывают, что палестино-израильский конфликт не затронет эту страну

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии рассчитывает, что ограничения на продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и территории Палестины не отразится на турпоездках в Египет. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

21 октября Министерство экономического развития РФ рекомендовало туристическим операторам и агентствам приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и на территории Палестины.

"В Египте все спокойно, мы не ожидаем каких-то изменений. Это сейчас популярное направление для россиян. Мы рассчитываем, что, несмотря на соседство с территорией, на которой происходят все эти известные нам события, конфликт на эту территорию не проникнет, и мы этот зимний сезон можем эффективно отработать", - сказал Уманский. Он уточнил, что Египет входит в тройку самых популярных стран, куда выезжают россияне.

Уманский добавил, что популярными направлениями для российских туристов остаются также Турция, ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.