Россия и Монголия подписали несколько соглашений в сферах торговли и образования

В частности, подписано соглашение между таможенными службами двух стран в области управления рисками

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Представители делегаций России и Монголии заключили несколько соглашений в сферах торговли, образования и здравоохранения, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии подписания документов.

Подписано соглашение между таможенными службами двух стран в области управления рисками, а также план действий по вопросу взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора.

Кроме того, заключено соглашение между Национальным исследовательским университетом "МЭИ" и Монгольским государственным университетом науки и технологий о создании центра целевой подготовки НИУ "МЭИ".

Также подписано соглашение между Институтом динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук и Институтом астрономии и геофизики Академии наук Монголии о научном и образовательном сотрудничестве, также заключено соглашение между Российским государственным гуманитарным университетом и Гуманитарным университетом Монголии.

Кроме того, Россия и Монголия договорились о создании совместного научно-практического центра "Селенгинский центр клещевых инфекций" между Научным центром проблем здоровья семьи и репродукции человека и Национальным центром зоонозных инфекций Министерства здравоохранения Монголии.