НПЗ Белоруссии в 2024 году могут получить 61 млрд рублей за компенсацию налогового маневра

Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют в 2024 году направить национальным нефтепереработчикам более 61 млрд рублей, полученных за счет поступления из России бюджетного трансфера в рамках компенсации налогового маневра. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов, представляя в нижней палате белорусского парламента проект бюджета на следующий год.

"В составе доходов республиканского бюджета учтены поступления: вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения 1,5 млрд [белорусских] рублей [44,1 млрд рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии], бюджетного трансферта из Российской Федерации на компенсацию потерь белорусских нефтеперерабатывающих заводов от налогового маневра - 2,1 млрд [белорусских] рублей (61,7 млрд рублей), которые планируется направить нефтеперерабатывающим заводам в виде обратного акциза", - сказал он.