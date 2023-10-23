Utair подала иск против армянского поставщика за неполученные двигатели

Сумма исковых требований составляет 175,9 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair подала иск в Арбитражный суд Тюменской области о взыскании с Aquila Technics LLC (Ереван, Армения) почти 176 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление ПАО "Авиакомпания "Ютэйр". Сумма исковых требований 175,9 млн рублей", - сказано в сообщении без указания подробностей.

Согласно картотеке арбитражных дел, ранее Utair обращалась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде ареста на счетах в банках Aquila Technics LLC почти 175 млн рублей и 1,5 млн долларов США. Но заявление было возращено перевозчику, поскольку, как посчитал суд, оно должно быть подано в Арбитражный суд Югры по месту регистрации Utair.

Согласно материалам, Utair заявлял, что Aquila Technics LLC не поставила двигатели в аэропорт Тюмени для находившихся там самолетов авиакомпании, располагающихся там. "Как указывает заявитель, между ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" и Aquila Technics LLC 30 мая 2022 года были заключены соглашение о поставке и дополнительное соглашение, в соответствии с которыми перевозчик планировал получить двигатели. При этом Aquila Technics LLC, по утверждению Utair, их не поставила и деньги не вернула", - отмечается в материалах.

АО "Ютэйр-Инжиниринг" - крупнейший центр технического обслуживания и капитального ремонта вертолетов в России и один из мировых лидеров. Входит в состав группы Utair. Главная база находится в Тюмени, еще 28 - в России и за рубежом. Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.