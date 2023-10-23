Исследование показало, что тарифы на домашний интернет могут вырасти в 2024 году

По данным Telecom Daily, 44% опрошенных руководителей российских интернет-провайдеров прогнозируют рост на 10-15%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Значительная часть руководителей российских интернет-провайдеров (44% опрошенных) считает, что тарифы на домашний интернет и услуги фиксированной связи в 2024 году могут вырасти до 15%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Telecom Daily.

"Как и годом ранее, большинство опрошенных руководителей бизнеса (44%) предположили, что тарифы в 2024 году вырастут на 10-15%. Это наиболее популярный ответ за весь период опросов - и, как правило, сети поднимают тарифы как раз в пределах этих значений", - сказано в исследовании.

Рост тарифов от 16% прогнозируют 13,3% представителей бизнеса, а доля уверенных, что тарифы не вырастут больше чем на 2%, составила 18,1% .

По данным аналитиков, в 2023 году внешние факторы продолжали негативно влиять на телекоммуникационный бизнес. Более 50% компаний указали на дефицит оборудования, и как следствие - на рост его стоимости. На падение платежеспособного спроса и прекращение работы западных вендоров указали более 42% респондентов. "Угрозы бизнесу операторы оценивают как серьезные. Так, сразу три фактора риска набрали более 40% голосов: курсовые колебания (52%), ухудшения в экономике и падение спроса (47%), рост инфляции (43%)", - добавили в Telecom Daily.

По мнению опрошенных, больше всего вырастет стоимость мобильной связи в рамках технологии FMC, которая позволяет объединить мобильную и стационарную связь в корпоративную сеть, IoT-продукта, видеонаблюдения - за этот вариант проголосовали 58%, фиксированный доступ в интернет выбрали 52% опрошенных.

Методология исследования

Опрос проводился в октябре и включил данные более чем 80 операторских компаний с федеральным охватом. Оценивалась совокупность основных факторов, влияющих на бизнес - объем производства, уровень издержек, финансовое состояние, перечень рисков, планы по формированию собственных тарифов.

Все компании участвовали в опросе на условиях анонимности, их отбор проводился исходя из того, что опрошенные операторы играют ведущую роль в своем сегменте.

Мнение отрасли

Как отметили в пресс-службе "Ростелекома", в последние месяцы зафиксировали рост инфляции, что отразилось на ключевой ставке Банка России. "И инфляция, и ставка оказывают влияние на увеличение операционных расходов операторов связи, также растет стоимость оборудования. При этом продолжается рост интернет-трафика (около +15% в год), что требует развития и умощнения сетей связи и другой инфраструктуры", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Там подчеркнули, что обеспечение в нынешних условиях стабильно высокого качества и надежности услуг, к которым привык российский потребитель, без индексации тарифов невозможно. "Многие тарифы разрабатывались и вводились в иных экономических условиях и не соответствуют сегодняшним рыночным реалиям. Индексация возможна на уровне реальной инфляции, но в любом случае тарифы останутся доступными всем абонентам", - заключили в "Ростелекоме".

В пресс-службе сотового оператора "Билайн" отметили, что любое повышение цен оператором происходит "в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров". "Информация о планируемых повышениях при необходимости предоставляется в Минцифры России и ФАС России", - добавили в пресс-службе.