Выработка электроэнергии "Русгидро" за девять месяцев выросла на 2,1%

По итогам третьего квартала 2023 года выработка выросла на 9,5%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа "Русгидро" по итогам января - сентября 2023 года увеличила выработку электроэнергии на 2,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 106 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.

При этом гидро- и гидроаккумулирующие станции компании выработали 84,5 млрд кВт⋅ч (+1,6%).

По итогам третьего квартала выработка выросла на 9,5%, до 34,4 млрд кВт⋅ч, в том числе 28,7 млрд кВт⋅ч выработали ГЭС и ГАЭС (+9,2%).

По данным "Русгидро", отпуск тепла за девять месяцев вырос на 4,3%, до 21,2 млрд кВт⋅ч.

Отпуск тепла на Дальнем Востоке в январе - сентябре вырос на 0,7% и составил 19,2 млн Гкал, общий полезный отпуск энергосбытовых компаний - 34,3 млрд кВт⋅ч (+2,3%). В то же время в третьем квартале выработка электроэнергии тепловыми станциями группы в ДФО выросла к сопоставимому периоду прошлого года на 10,7%, составив 5,6 млрд кВт⋅ч. Отпуск тепла в отчетном периоде снизился до 1,9 млн Гкал (-8,4%).

"Русгидро" объединяет более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,4 ГВт.