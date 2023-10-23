23 октября, 13:11,
обновлено 23 октября, 13:19
Колебания курса рубля

ЦБ понизил курс доллара на 24 октября до 94,71 рубля

Курс евро понижен до 100,3 рубля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 24 октября 2023 года официальный курс доллара на уровне 94,7081 рубля, что на один рубль 20 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на один рубль 12 копеек, до 100,303 рубля.

Курс юаня понижен на 15 копеек, до 12,9219 рубля.

По данным Московской биржи на 16:15 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 94,45 рубля (-0,92%). В то же время курс евро снижался до 100,2 рубля (-0,64%), курс юаня - до 12,891 рубля (-0,87%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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