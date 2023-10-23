Гана переходит на расчеты в нацвалютах с Россией

Ведутся переговоры о внедрении в стране карт "Мир", сообщил президент делового совета двух стран Лоуренс Авуку-Боатенг

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Гана переходит на использование национальных валют в торговле с РФ и ведет переговоры о внедрении в стране карт "Мир". Об этом заявил ТАСС президент делового совета Гана - Россия, председатель Клуба друзей Крыма в Африке Лоуренс Авуку-Боатенг на полях Ялтинского международного форума.

"Центральный банк Ганы сотрудничает с Центробанком РФ, и мы планируем вести торговые расчеты в национальных валютах через банк в Китае. Это очень упрощает процесс", - сказал он.

Отвечая на вопрос об использовании карт "Мир" в Гане, глава делового совета отметил: "Мы обратились в Центральный банк Ганы с просьбой открыть для нас это окно, но пока ведем переговоры".

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.