В ОАЭ могут признать российские сертификаты Халяль

Как сообщили в Росаккредитации, стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области аккредитации органов по сертификации Халяль

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские сертификаты Халяль могут быть признаны в ОАЭ. Соответствующий документ подписали в Москве руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник и заместитель министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (MoIAT) Осама Амир Фадель.

Как сообщили в пресс-службе российского ведомства, речь идет о меморандуме о взаимопонимании в области аккредитации органов по сертификации Халяль.

"Документ предусматривает признание в ОАЭ российских сертификатов Халяль после внедрения в национальной системе аккредитации схемы аккредитации органов по сертификации Халяль, в том числе с учетом стандартов GSO. Это в свою очередь, позволит снизить технические барьеры и окажет содействие двусторонней торговле между ОАЭ и Россией в отношении продукции Халяль", - отметили в Росаккредитации.

По словам Скрыпника, меморандум станет основой для дальнейшего тесного сотрудничества по вопросам признания аккредитации российских органов по сертификации Халяль. "Сфера Халяль важна как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Для нас принципиально важно снижение торговых барьеров между нашими странами", - подчеркнул он.