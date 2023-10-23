В Гане заявили о заинтересованности в поставках нефти и зерна из России

Глава делового совета двух стран Лоуренс Авуку-Боатенг также отметил, что Гана и другие государства Африки рассматривают Крым как ворота для торговли с РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Гана нуждается в поставках российской нефти, зерна и сельскохозяйственной техники. Об этом заявил президент делового совета Гана - Россия, председатель Клуба друзей Крыма в Африке Лоуренс Авуку-Боатенг на полях Ялтинского международного форума.

"Мы заинтересованы в поставках нефти, зерна и других товаров, особенно сельскохозяйственной техники", - сказал он.

Глава делового совета отметил, что Гана и другие страны Африки рассматривают Крым как ворота для торговли с Россией. "Видим Крым как ворота для торговли. Без Крыма у нас [африканских стран] не может быть продуктивного торгового сотрудничества, - сказал он. - Сейчас мы хотим углубить сотрудничество между Ганой и Крымом, и Россией в целом".

Авуку-Боатенг также подчеркнул, что Гана хотела бы как можно быстрее подписать соглашение о сотрудничестве с РФ в области образования. "Чтобы мы могли привезти студентов из Ганы в Крым, а крымские студенты могли бы приехать в Гану. Это то, что поможет нам реализовать тесное взаимодействие", - уточнил он.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.