Bloomberg: Apple представит обновленные версии компьютеров Mac в конце октября

Обозреватель агентства Марк Гурман напомнил, что уже информировал о планах компании выпустить обновленную версию 24-дюймового моноблока iMac в марте

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Apple проведет неанонсированное мероприятие 30 или 31 октября, на которой будут представлены обновленные версии ранее выпущенных моделей компьютеров Mac, включая MacBook Pro и моноблок iMac. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман.

Автор отмечает, что Apple уже представила новые версии ноутбуков MacBook Pro на 14 и 16 дюймов в начале года, однако давно не обновляла 13-дюймовый MacBook Pro и настольный моноблок iMac. В пользу скорой презентации, по мнению Гурмана, говорит и то, что сейчас при заказе этих устройств на сайте компании высвечивается сообщение, что доставка возможна не раньше ноября. "Я полагаю, что анонс Mac состоится 30 или 31 числа этого месяца", - заявил автор.

Гурман напомнил, что уже информировал о планах Apple выпустить обновленную версию 24-дюймового моноблока iMac в марте. "Мне сообщили, что Apple планирует запуск продукта, связанного с Mac, примерно на конец этого месяца. Возможно, это будет шанс анонсировать данную модель", - считает журналист. Он добавил, что Apple обычно публикует отчетность в конце октября, однако в 2023 году она будет представлена только 2 ноября. По его информации, в последний раз такое происходило в 2018 году, когда 30 октября компания провела неанонсированную презентацию новых версий iPad и Mac.