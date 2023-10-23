Американская компания ThorCon Power построит первую в Индонезии АЭС

Главный операционный директор компании Боб Эффенди сообщил, что энергоблоки АЭС, производство которых начнется в Южной Корее в 2024 году, прибудут в Индонезию к 2027 году

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Американская энергетическая компания ThorCon Power заявила, что построит первую в Индонезии АЭС в провинции Бангка-Белитунг. Об этом сообщил главный операционный директор компании Боб Эффенди.

"Из трех провинций, которым мы отправили запросы в 2019 году, именно провинция Бангка-Белитунг ответила положительно, план пользовался полной поддержкой тогдашнего губернатора господина Эрзалди", - приводит телеканал CNBC Indonesia слова предпринимателя. Он также добавил, что энергоблоки АЭС, производство которых начнется в Южной Корее в 2024 году, прибудут в Индонезию к 2027 году. В 2029 году подрядчик рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию станции от национального агентства-регулятора по атомной энергии BAPETEN, а в 2030 году - начать ее коммерческое использование. Как утверждает Эффенди, АЭС мощностью 500 МВт станет первым подобным комплексом в Индонезии. Компания еще ожидает издания указа президента, который "заложит правовую основу" для начала работ.

Как отмечает издание, проект потребует инвестиций в размере 13 трлн индонезийских рупий (около $816 млн). При этом топливные элементы, например для АЭС страна планирует импортировать из-за рубежа, однако Эффенди не исключает, что в будущем в стране будет построен собственный завод по их производству.

Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия также готова возвести атомную электростанцию в индонезийской части острова Калимантан. По ее словам, российская сторона может предложить Индонезии современные технологии в области атомной энергии. В качестве примера дипломат привела плавучие атомные теплоэлектростанции, которые предназначены для эксплуатации в открытом море. "Мы единственные в мире, у кого есть такая технология", - подчеркнула Воробьева, отметив, что транспортабельные энергоблоки могут быть перемещены в безопасное место в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

30 июня президент России Владимир Путин провел встречу со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо, в ходе которой стороны обсудили среди прочего сотрудничество в области атомной энергии. По словам Путина, госкорпорация "Росатом" готова принять участие в совместных проектах, в том числе связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий.