Минфин ожидает вступления в силу изменений в налогообложение ювелирной отрасли с 2024 года

Прорабатывается также вопрос о повышении порога выручки от реализации за прошлый квартал, при котором компании освобождались от уплаты НДС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает, что изменения по налогообложению ювелирной отрасли вступят в силу с 1 января 2024 года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства в Госдуме.

"По серебру мы сейчас прорабатываем режимы для тех организаций, которые производят и продают серебро, чтобы они сохранили право на применение упрощенной системы налогообложения", - сказал Сазанов, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, прорабатывается также вопрос о повышении порога выручки от реализации за прошлый квартал, при котором компании освобождались от уплаты НДС, с 2 млн до 3 млн рублей.

"Такое предложение также звучало, мы также сейчас совместно с ФНС и Минэкономразвития прорабатываем этот вопрос. Очень надеемся, что с 1 января следующего года все эти изменения вступят в силу", - сказал Сазанов.

При этом он подчеркнул, что система отчетности для ювелиров перед различными органами, например Росфинмониторингом, важна для прослеживаемости изделий и противодействия теневому рынку. "Это будет в целом способствовать обелению всей отрасли и, соответственно, выравнивать конкурентные условия всех участников отрасли", - добавил Сазанов.

О спецрежимах в налогообложении

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2023 года предприятия ювелирной отрасли не могут применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Таким образом, они должны перейти на общую систему налогообложения.

По мнению автора законодательной инициативы, депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Владислава Резника, применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли "создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, что фактически привело к выводу существенной доли оборота ювелирных изделий из-под обложения НДС". Автор законопроекта оценивал объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой применения налоговых спецрежимов в ювелирной отрасли в 20-30 млрд рублей.