В Белоруссии планируют увеличить бюджетную поддержку экспортеров на 20%

Премьер-министр страны Роман Головченко отметил, что прирост экспорта в 2024 году планируется обеспечить за счет увеличения поставок в Россию, Китай и страны Ближнего Востока

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. В Белоруссии планируют в 2024 году увеличить бюджетную поддержку экспортеров на 20%. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко, представляя депутатам Палаты представителей Национального собрания проект бюджета на следующий 2024.

"Будет обеспечено своевременное выполнение всех обязательств по погашению государственного долга, а бюджетная поддержка экспортеров поддержка экспортеров будет увеличена на 20%", - сказал он.

Глава правительства отметил, что прирост экспорта в следующем году планируется обеспечить за счет увеличения поставок в Россию, Китай, страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Он отметил, что объем поставок на рынки стан Европы и Северной Америки сохранится в том масштабе, в котором Минск может их поставлять.

"Правительство, принимая во внимания неослабевающее внешнее давление на страну, концентрирует свою работу на поддержке реального сектора экономики и граждан республики", - подчеркнул Головченко.

По словам премьер-министра, "с учетом принимаемых мер по достижению целевых параметров, правительство оценивает рост валового внутреннего продукта в 2023 году на уровне 103,8%". Прогнозный рост ВВП Белоруссии определен в 3,8% властями республики как на 2023, так и на 2024 годы.