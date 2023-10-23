На Ставрополье прогнозируют рост инвестиций на 20% за три года

Согласно прогнозу, в 2024 году инвестиции в основной капитал региона увеличатся на 5,9%, до 317,6 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прогнозируют увеличение притока инвестиций в развитие региона на 20,4% к концу 2026 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"Инвестиции в основной капитал за 2023 год (оценка на основании прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года) - 300 млрд рублей, прогноз на 2026 год - 361 млрд 297 млн рублей (рост на 20,4% по сравнению с 2023 годом - прим. ТАСС)", - говорится в пояснительной записке.

Согласно прогнозу, в 2024 году инвестиции в основной капитал региона увеличатся на 5,9%, до 317,6 млрд рублей, в 2025 году - на 5,8%, до 336 млрд рублей, в 2026 году - еще на 7,5%, до 361,3 млрд рублей.

Ранее со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова сообщалось, что с 2017 по 2022 год объем инвестиций на Ставрополье увеличился более чем вдвое - до 286,4 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал - это вложения в строительство, реконструкцию объектов, оборудование и технику.