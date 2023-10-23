УФАС в Петербурге обязало крупного застройщика выплатить 52 млн рублей из-за рекламы

Ведомство выявило, что в рекламе, в информационных материалах и договорах участия в долевом строительстве застройщик указывал площадь квартиры меньше фактической

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу обязало крупного городского застройщика, "Балтийскую жемчужину", выплатить 52 млн рублей за нарушение закона о защите конкуренции. Застройщик в своей рекламе вводил клиентов в заблуждение относительно площади предлагаемых квартир, а после навязывал допсоглашения на расширение жилплощади, теперь граждане также могут взыскать с девелопера убытки, сообщили в пресс-службе петербургского УФАС.

"Комиссия Санкт-Петербургского УФАС пришла к выводу, что изменение площадей отдельных квартир было искусственным и не связано с реальным ходом строительства. В действиях ЗАО "Балтийская Жемчужина" признано нарушение антимонопольного законодательства. Компании выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет 52 млн рублей. Теперь граждане могут обратиться в суд и взыскать с застройщика причиненные убытки", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС, это решение на 52 млн рублей можно считать прецедентным. Ранее подобных решений по делам о недобросовестной конкуренции с завышением размеров фактических площадей квартир на строительном рынке не выносилось, это первое решение такого рода со стороны антимонопольщиков, поддержанное также и судебными инстанциями.

Поводом для проверки застройщика стало коллективное заявление участников долевого строительства. Сотрудники УФАС выявили, что в рекламе, в информационных материалах и договорах участия в долевом строительстве застройщик указывал площадь квартиры меньше фактической. После заключения договора застройщик навязывал дольщикам дополнительные соглашения по увеличению цены квартиры из-за перерасчета ее площади.

УФАС выдало предупреждение "Балтийской жемчужине" с требованием прекратить вводить потенциальных дольщиков в заблуждение. Прежде всего речь шла о ЖК "Жемчужный каскад", но также и о будущих объектах девелопера. "Балтийская жемчужина" попыталась оспорить предупреждение УФАС в суде, но кассационная инстанция согласилась с позицией антимонопольщиков.

"Застройщик изначально располагал достоверной информацией о фактической площади квартир, однако указав в проектной декларации объекта и договорах долевого строительства уменьшенную их величину, тем самым осознанно ввел в заблуждение потенциальных участников долевого строительства", - отметили в пресс-службе.

Застройщик так и не выполнил предупреждение, выданное УФАС. В итоге антимонопольщики возбудили в отношении "Балтийской жемчужины" дело о нарушении законодательства, по итогам которого девелопера обязали выплатить 52 млн рублей.