В Москве двум предприятиям компенсируют затраты по лизингу на 160 млн рублей

Компании смогут направить средства на модернизацию производственных линий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили двум производителям кондитерских изделий и авиационных агрегатов субсидии на общую сумму 160 млн рублей на возмещение части затрат по лизингу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Поддержка со стороны города помогает инвесторам локализовывать, расширять и развивать производства. Так, в сентябре 2023 года город принял решение о предоставлении фабрике кондитерских изделий и заводу по выпуску авиационных агрегатов субсидии на общую сумму 160 млн рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Компании смогут направить средства на модернизацию производственных линий. На предприятиях трудится свыше 3 тыс. человек", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в числе получателей поддержки - одна из старейших кондитерских фабрик страны, которая входит в холдинг "Объединенные кондитеры".

"Ежегодно на предприятии выпускается до 74 тыс. тонн кондитерских изделий. Субсидия от города поможет компании расширить парк оборудования и нарастить объем выпуска продукции. Кроме того, в 2018 году фабрике был присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Также в 2022 году предприятие получило от столицы земельный участок площадью 2,4 га для строительства производственного корпуса в рамках масштабного инвестиционного проекта. На новом объекте будет организовано 1,4 тыс. дополнительных рабочих мест", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.