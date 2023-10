Сбер стал третьим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций

Согласно отчету The Nilson Report. The 150 Largest Merchant Acquirers Worldwide, в 2022 году банк обработал 42,1 млрд транзакций

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сбербанк стал третьим крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций по версии международной исследовательской компании The Nilson Report. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Согласно отчету The Nilson Report. The 150 Largest Merchant Acquirers Worldwide, в 2022 году Сбер обработал 42,1 млрд транзакций. Доля банка среди ведущих 150 мировых эквайеров составила 9%. Отмечается, что за год Сбербанку удалось сократить разрыв с ближайшим конкурентом - Worldpay from FIS - в два раза: с 6% до 3%.

При этом Сбер показал самые высокие темпы роста количества транзакций среди лидеров рейтинга: +11% против 4% у J.P. Morgan и 8% у Worldpay from FIS.

Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров, причем не только по количеству обработанных транзакций, но и по внедрению передовых платежных решений. Сегодня Сбер один из крупнейших и самых технологичных эквайеров в мире", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрий Малых.

Как сообщалось ранее, согласно данным The Nilson Report Сбер несколько лет подряд занимает лидирующие позиции среди крупнейших эквайеров Европы.