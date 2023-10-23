Объем торговли Хайнаня со странами Восточной Азии за 10 лет вырос в 3,7 раза

Среднегодовые темпы роста составили 15,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 23 октября. /ТАСС/. Объем торговли южной китайской провинции Хайнань со странами Восточной Азии в период с 2012 по 2022 годы вырос в 3,7 раза. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как отмечает издание, 19 октября в административном центре провинции - городе Хайкоу - прошел Восточноазиатский бизнес-форум, на котором был представлен доклад о торговле Хайнаня со странами Восточной Азии. Как пишет газета, за последние 10 лет объем торговли Хайнаня с восточноазиатскими странами вырос с $2,53 млрд в 2012 году, до $9,27 млрд в 2022 году. Среднегодовые темпы роста составили 15,5%.

Отмечается, что одним из ключевых факторов роста торговли острова со странами Восточной Азии является строительство на Хайнане порта свободной торговли. Кроме того, указывается в материале, развитию региональной торговли способствует Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП, The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP).

Также сообщается, что в период с 2012 по 2022 годы объем внешней торговли провинции Хайнань вырос с $14,38 до $30,09 млрд. Среднегодовые темпы роста составили 7,7%. Основным внешнеторговым партнером китайской провинции в прошлом году стала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, значительно вырос объем торговли Хайнаня с ЕС и США.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.