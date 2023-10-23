Производители некоторых видов удобрений попросили снизить и отменить экспортные пошлины

По словам источника, обсуждается возможность отмены пошлин для производителей аммиака и метанола и снижения пошлин на калий с 10% до 3%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Производители некоторых видов удобрений просят власти скорректировать для них экспортные пошлины, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

Как сообщил ТАСС источник в одном из профильных ведомств, обсуждается возможность отмены пошлин для производителей аммиака и метанола и снижения пошлин на калий с 10% до 3%.

"Да", - сказали в пресс-службе Минэкономразвития, отвечая на вопрос, обращались ли компании - производители удобрений с заявкой о корректировке пошлин. В министерстве отказались раскрывать подробности, отметив, что дата заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития пока не определена.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что министерство предлагает вывести из-под действия гибких экспортных пошлин ряд позиций, в том числе по фармацевтической и химической продукции. Он пояснял, что имеет в виду "отдельные позиции по фарме, отдельные позиции по химии" и "россыпь небольших кодов", не совсем корректно попавших в пакет.

В Минэкономразвития пояснили, что в рамках применения "курсовых" экспортных пошлин нет механизма по исключению отдельных конкретных компаний из списка плательщиков. Однако компании могут подать заявку по корректировке таможенных пошлин напрямую в Минэкономразвития или через отраслевые органы исполнительной власти.

В свою очередь, в Минпромторге ТАСС отметили, что министерство готовит предложения по исключению из-под действия экспортных пошлин товаров фармацевтической отрасли, в настоящее время они рассматриваются заинтересованными ведомствами. "Предложения формируются с учетом пожеланий, исходящих от затрагиваемых постановлением отраслей, при условии предоставления ими обосновывающей целесообразность отмены введенной меры справочной аналитической информации", - добавили в министерстве.

ТАСС направил запрос в Минфин.

О гибких экспортных пошлинах

С 1 октября и до конца 2024 года в РФ действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля.

В результате при курсе рубля выше 80 рублей за доллар экспортные пошлины на удобрения составляют 10%, при среднем курсе менее 80 рублей - 7%. При этом минимальная ставка в обоих случаях составит 1 100 рублей за тонну для азотных удобрений, 2 100 рублей за тонну для фосфорных и 1 800 рублей за тонну - для калийных.