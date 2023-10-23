ТМК и ЧТПЗ проведут опрос держателей евробондов по альтернативным видам платежей

Опрос проводится среди держателей еврооблигаций ТМК на сумму $500 млн с погашением в феврале 2027 года и ставкой купона 4,3% годовых

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) и входящий в нее Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) собирают владельцев еврооблигаций со сроком погашения в 2027 и 2024 году, чтобы согласовать возможный вариант прямых выплат в рублях, следует из сообщений эмитентов евробондов TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC.

Эмитенты выносят на голосования изменения в эмиссионную документацию, согласно которым, если из-за санкционных ограничений ТМК и ЧТПЗ не смогут выполнить обязательства по стандартной схеме, то смогут произвести прямые выплаты по облигациям в рублях тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях.

Опрос проводится среди держателей еврооблигаций ТМК на сумму $500 млн с погашением в феврале 2027 года и ставкой купона 4,3% годовых, в обращении находятся бумаги на $492,3 млн. А также опрос проведут среди владельцев еврооблигаций ЧТПЗ на $300 млн с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,5% годовых, в обращении находятся бумаги почти на $297 млн.

Собрания держателей владельцев назначены на 14 ноября, в собрании смогут принять участие владельцы еврооблигаций по состоянию на 8 ноября.