23 октября, 15:26

Проект бюджета на 2024-2026 годы могут рассмотреть во II чтении 15 ноября

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что в третьем чтении документ могут рассмотреть 17 ноября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы может быть рассмотрен 15 ноября во втором чтении, а 17 ноября - в третьем. Об этом заявил журналистам по итогам заседания совета Госдумы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Он напомнил, что проекты федерального бюджета на 2024-2026 годы и бюджетов внебюджетных фондов депутаты планируют рассмотреть в первом чтении в четверг, 26 октября. "Предположительное время рассмотрения - шесть с половиной часов", - сказал Жуков, не исключив, что обсуждение может занять и больше времени.

На заседаниях 24 и 25 октября будут рассматриваться бюджетообразующие законопроекты, в частности - поправки о повышении минимального размера оплаты труда, об индексации пенсий и ряд других.

Во втором чтении также будут рассмотрены законопроект, который касается аренды жилья для военнослужащих, инициатива, уточняющая законодательство о выборах президента РФ, и изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДФЛ ряда выплат, рассказал первый вице-спикер Госдумы.

"Кроме того, на сегодняшнем заседании совета было принято решение об отмене следующей региональной недели - она перенесена на 20-26 ноября", - сообщил Жуков. 

Теги:
Жуков, Александр ДмитриевичРоссия
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