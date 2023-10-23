G7 готовит юридические шаги против операторов, игнорирующих потолок цен на нефть РФ

ЕС и "группа семи" ввела 5 декабря 2022 года так называемый "потолок цен" на российскую сырую нефть в $60 за баррель

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз и страны Группы семи (G7) намерены принять юридические меры против нефтяных операторов, которые торгуют российской нефтью, не обращая внимания на попытки Запада установить "потолок цен" на нефть, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан, выступая в Атлантическом совете.

"Я считаю, что потолок цен на нефть был чрезвычайно эффективным", - заявил О’Салливан, отвечая на вопрос о проблемах нефтяных санкций против России. "Однако цена на нефть выросла, что, конечно, помогло России. Мы видим различные теневые практики, использование судов, которые фактически закончили срок своей жизни, использование страховки, которая никому не понятна, например, российской или китайской страховки".

"Группа семи активно работает над новыми мерами, и мы увидим эти меры в ближайшие недели. Мы уже направили предупреждения операторам, которые прибегают к таким практикам, но я думаю, вероятно, скоро примем конкретные юридические меры [в их отношении] в ближайшие недели", - сказал он. О’Салливан также сообщил, что страны ЕС и США работают по отдельности с каждой страной мира, убеждая их применять санкции против России.

"Все страны, которые выполняют санкции [ЕС против России] одинаковы, все страны, которые не придерживаются санкций, действуют по разным соображениям", - заявил О’Салливан, перефразируя Льва Толстого.

"Мы интенсивно убеждаем третьи страны придерживаться ограничений против России", - заявил он. О’Салливан особенно подчеркнул, что ЕС "очень разочарован позицией Турции и Сербии, поскольку они являются кандидатами на вступление в ЕС".

ЕС и "группа семи" ввела 5 декабря 2022 года так называемый "потолок цен" на российскую сырую нефть в $60 за баррель, запретив своему бизнесу торговать российской нефтью по ценам выше потолка, а также попытались навязать операторам из незападных государств эту систему. По оценкам многих международных экспертов, эта система не только не заработала, но и привела к появлению целого флота танкеров, которые действуют вне западного контроля.