Ростех передал заказчику первый комплект российской авионики для МС-21

Для МС-21 создали пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ростех передал изготовителю самолета МС-21, компании "Яковлев", первый полностью российский комплект авионики для кабины самолета. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ госкорпорации "Ростех") разработало и наладило производство российского оборудования для создания единого информационно-управляющего поля кабины МС-21", - отмечается в сообщении.

В том числе для МС-21 создан пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, системами, а также другими исполнительными механизмами самолета. "Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло", - добавили в госкорпорации.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что предприятия холдинга справляются с поставленными задачами по импортозамещению самолета, в частности, концерн КРЭТ уже "заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21".