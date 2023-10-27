Болгария считает, что для непрерывной работы "Лукойлу" надо использовать нефть РФ

Завод должен прекратить переработку российской нефти, "но сделать это надо постепенно", сказал премьер-министр страны Николай Денков

СОФИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" должен иметь право перерабатывать российскую нефть до октября 2024 года, чтобы обеспечить непрерывную работу по производству топлива. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

"Лукойл" должен прекратить использование российской нефти, но сделать это надо постепенно в соответствии с согласованным графиком. В этом есть своя логика, которая связана с необходимостью обеспечить значительные по объему и срокам поставки нероссийской нефти, чтобы избежать искусственно созданных проблем на топливном рынке", - сказал Денков. Премьер отметил, что решение о плавном переходе приняли на базе экспертных оценок, которые подтвердили, что предприятию необходимо минимум девять месяцев, чтобы перестроить схему поставки нефти для нужд предприятия.

"Этот срок даст возможность заключить долгосрочные договоры и обеспечить танкеры, которые доставят нефть, чтобы мы были уверены, что завод не остановит свою работу. Сегодня каждые три дня в порт "Росенец" приходит из Новороссийска танкер с российской нефтью, но если надо обеспечить нефть из-за пределов Черноморского региона, то переход танкера займет от 15 до 25 дней, а если возникнут проблемы в проливе Босфор, то еще больше. Так что если не будет предварительной подготовки, то существует риск остановки работы предприятия со всеми вытекающими последствия", - объяснил Денков.

В конце сентября нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" сохранил за собой право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с сокращением объема ее поставок каждые три месяца. За такое решение проголосовало большинство депутатов парламента Болгарии, рассмотревших поправки в законопроект, который ограничивает поставки российской нефти для нужд предприятия. Ранее парламентское большинство планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю.

Европейская комиссия в 2022 году в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года. Однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении ее поставок.