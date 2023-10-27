Туркмения сообщила, что поставит в Россию 5 млрд куб. м газа в 2023 году

Заместитель председателя госконцерна "Туркменгаз" Мурат Арчаев отметил, что туркменская сторона из года в год полностью выполняет взятые на себя обязательства

АШХАБАД, 27 октября. /ТАСС/. Туркмения в 2023 году по контракту с "Газпромом" поставит в Россию 5 млрд куб. м газа. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя госконцерна "Туркменгаз" Мурат Арчаев.

"Опыт сотрудничества с РФ в рамках поставок туркменского природного газа на рынки России у нас имеется, контракт, скажем так, с давней историей. Недавно был заключен контракт, в 2019 году последний у нас на поставку газа. Контрактом предусмотрен годовой объем около 5 млрд куб. м, и туркменская сторона в рамках взятых на себя обязательств выполняет их полностью из года в год. Поэтому контракт осуществляется в полном объеме и ожидаемый объем экспорта туркменского природного газа в направлении РФ на этот год тоже запланирован в объеме 5 млрд куб. м", - сказал он.

Договор между "Газпромом" и туркменской стороной действует до 2024 года. На вопрос его пролонгации Арчаев ответил, что коммерческий аспект, который открытой огласке не подлежит. "Ввиду того, что есть конфиденциальная информация в рамках этого контракта. Это уже прерогатива контрагентов", - добавил он.

В 2022 году в рамках указанного контракта "Туркменгаз" поставил в Россию 5 млрд куб. м газа, в 2021 году - 10 млрд куб. м.