27 октября, 10:30,
обновлено 27 октября, 10:37
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Она увеличилась на 2 п.п.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления, следует из пресс-релиза регулятора.

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"Совет директорoв Банка России 27 октября 2023 года принял решeние повысить ключевую стaвку на 200 б.п., до 15,00% годoвых", - указал ЦБ. Регулятор отметил значительное усиление инфляционного давления, оно складывается выше ожиданий ЦБ. Банк России указал на устойчивое увеличение внутреннего спроса, которое все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. ЦБ отметил, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях.

Банк России сообщил, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Тем не менее, дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом развития экономики на прогнозном горизонте, фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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