ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых

Она увеличилась на 2 п.п.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директорoв Банка России 27 октября 2023 года принял решeние повысить ключевую стaвку на 200 б.п., до 15,00% годoвых", - указал ЦБ. Регулятор отметил значительное усиление инфляционного давления, оно складывается выше ожиданий ЦБ. Банк России указал на устойчивое увеличение внутреннего спроса, которое все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. ЦБ отметил, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях.

Банк России сообщил, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Тем не менее, дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом развития экономики на прогнозном горизонте, фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.