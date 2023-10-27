ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5%

Регулятор скорректировал прогноз на 2024 год, ожидая инфляцию в диапазоне 4-4,5%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% и скорректировал его на 2024 год, ожидая инфляцию в диапазоне 4-4,5%, следует из пресс-релиза регулятор.

"Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0-7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - отмечает ЦБ.

Годовая инфляция, по оценке Банка России, на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6% в сентябре.

Об ужесточении ДКП

Требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели, говорится в сообщении Банка России.

"Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - отмечается в сообщении.