Рубль укрепился после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 15%

К 14:00 мск курс доллара на Мосбирже находился на отметке 92,67 рубля, евро снижался до 97,88 рубля

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже укрепился на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 15% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,67%, до 93,32 рубля, евро - на 1%, до 98,59 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,716 рубля (-0,49%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

Согласно данным на 13:30 мск, доллар ускорил снижение до 1,13% и находился на уровне 92,9 рубля, евро торговался на уровне 98,19 рубля (-1,41%). Юань находился на отметке 12,653 рубля (-0,98%).

К 13:50 мск курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 5 июля и составлял 97,97 рубля (-1,63%).

К 14:00 мск курс доллара на Мосбирже продолжал снижение и находился на отметке 92,67 рубля (-1,37%), евро снижался на 1,72%, до 97,88 рубля. В то же время юань терял 1,19%, опускаясь до отметки 12,626 рубля.

Совет директоров Банка России на заседании принял решение повысить ключевую ставку с 13% до 15% годовых.