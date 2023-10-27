Рост экономической активности в РФ происходит быстрее, чем ЦБ ожидал в сентябре

Такая тенденция усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров регулятора

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Оперативные данные за третий квартал 2023 года показывают, что рост экономической активности в России происходит быстрее сентябрьских ожиданий Банка России. Такая тенденция усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - отмечается в сообщении.

В ЦБ указали, что уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула. Кроме того, увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и высокими темпами кредитования.

"Расширение внутреннего спроса проявляется в том числе в сохранении повышенного спроса на импорт, что внесло существенный вклад в ослабление рубля с начала 2023 года. При этом оперативные данные по внешней торговле указывают на то, что импорт стабилизировался. В ближайшие кварталы спрос на импорт в рублевом выражении продолжит подстраиваться к уже принятым решениям по ключевой ставке", - добавили регулятор.

Вместе с тем, помимо внешних санкций на импорт, ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда, считают в ЦБ. "Согласно данным опросов предприятий, дефицит свободных трудовых ресурсов продолжает усиливаться. Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением", - отметили в Банке России.

При этом проводимая регулятором денежно-кредитная политика создаст условия для возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста, подчеркнули в ЦБ.