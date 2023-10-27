Во Франции сообщили, что российский газ составляет 10% от общего объема поставок в страну

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше добавила, что стратегические запасы в газовых хранилищах республики заполнены на 99%

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Франция продолжает импортировать голубое топливо из России вопреки взятому курсу на снижение доли закупок российского газа, он составляет 10% от общего объема закупок. Об этом заявила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Франция продолжает закупать небольшие объемы российского газа, на него приходится около 10% от общего объема поставок", - сказала министр в эфире радио RMC, добавив, что "торговля российским газом не бойкотируется". Стратегические запасы в газовых хранилищах республики заполнены на 99%, уточнила она.

На общеевропейском уровне, по ее словам, доля импорта газа из России составляет 15%. Панье-Рюнаше подчеркнула, что это заметно меньше, чем 45%, как было до начала украинского конфликта. Однако в феврале 2023 года пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI утверждала, что доля закупок российского газа сократилась до 8%.

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран ЕС 25 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 45 млн куб. м. Закачка составляла 87 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 98,71% (на 8,66 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находятся 108,73 млрд куб. м газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.