В Индии сообщили о росте экспорта манго на 19%

Он составил $47,98 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 октября. /ТАСС/. Индия зарегистрировала значительный рост экспорта манго за первые пять месяцев 2023-2024 финансового года (продолжается с 1 апреля по 31 марта). Об этом сообщило министерство торговли и промышленности республики в распространенном пресс-релизе.

"За этот период экспорт манго составил $47,98 млн, что на 19% выше, чем за тот же период в предыдущие годы, когда экспорт составил $40,33 млн", - говорится в документе.

По этой информации, с апреля по август 2023 года республика поставила на экспорт 27 330 тонн манго в рамках правительственной инициативы по продвижению экспорта этого фрукта на рынки мира.

В сезоне 2023 года Индия экспортировала манго в 41 государство мира, освоив новые направления, такие как Иран, Маврикий, Нигерия, Чехия.

Особых успехов Индия добилась в экспорте манго в США, зафиксировав рост также на 19% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Индия экспортировала в США 2 043,6 тонны манго за первые пять месяцев финансового года.