В Минприроды предложили включить Севморпуть в госсистему экомониторинга

В ведомстве отметили, что "главная цель мониторинговых исследований его акватории - выявить влияние арктического судоходства на морские экосистемы"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минприроды России подготовило проект федерального закона, который вносит изменения в закон "Об охране окружающей среды". Предлагается сделать систему экологического мониторинга вод Северного морского пути частью государственного мониторинга окружающей среды, сообщает пресс-служба ведомства.

"От освоения арктических территорий зависит будущее России, и сделать это без реализации программы развития Северного морского пути невозможно. Главная цель мониторинговых исследований его акватории - это выявлять влияние арктического судоходства на морские экосистемы и своевременно реагировать на возникающие угрозы, а значит, минимизировать воздействие арктического судоходства на окружающую среду и биоразнообразие. Наша задача - максимально полно охватить экологическим мониторингом эту территорию. И по километражу, и по объемам измеряемых параметров", - заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Единая система государственного мониторинга окружающей среды создается для сохранения экологии. Сегодня она содержит 16 подсистем, которые охватывают все составляющие окружающей среды. Мониторинг включает регулярные наблюдения за состоянием объектов, хранение, обработку, анализ и распространение полученной информации. Самостоятельная подсистема экологического мониторинга в акватории Северного морского пути даст полную и актуальную информацию об изменениях окружающей среды, а также возможность прогнозировать ее состояние.

Северный морской путь - ключевая национальная транспортная артерия, кратчайший морской путь из европейской части России на Дальний Восток, в Азию. Кроме того, он соединяет крупнейшие энергетические и добычные проекты в Арктике.