В Саратове запрет на иностранные вывески вступит в силу 1 сентября 2024 года

Исключениями являются случаи указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, а также товарных знаков и знаков обслуживания

САРАТОВ, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Саратовской городской думы приняли решение о запрете использования в Саратове вывесок на иностранных языках и с транслитерацией. Запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба гордумы.

"С 1 сентября 2024 года вступает в силу запрет на размещение на зданиях Саратова информационных вывесок, выполненных на иностранных языках и с использованием транслитерации", - говорится в сообщении. Изменения в правила благоустройства приняли на заседании городской думы.

Отмечается, что исключениями являются случаи указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, а также товарных знаков и знаков обслуживания. Ранее проект решения думы одобрили на комиссии по городскому хозяйству.

Как сообщалось ранее, символов и надписей на иностранных языках, а также транслитераций не должно быть в текстах и изображениях на вывесках. При этом языки народов РФ к иностранным не относятся.