В работе мобильного приложения Сбера произошел сбой

Пользователи испытывали трудности со входом в приложение

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой, пользователи не могли войти в мобильное приложение Сбербанка, об этом ТАСС сообщили клиенты кредитной организации.

Пользователи испытывали трудности со входом в приложение "Сбербанк онлайн". Сообщается, что отсутствует соединение с интернетом. В некоторых торговых сетях наблюдался сбой в работе эквайринга банка.

Позже Сбербанк заявил о восстановлении работы мобильного приложения и других сервисов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме", - отметили в банке.

Ранее сбой в работе карт произошел в Райффайзенбанке, пользователи испытывали трудности с операциями по картам на протяжении 50 минут.