27 октября, 11:23,
обновлено 27 октября, 11:38

Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за неудаление запрещенных данных

Протокол об административном правонарушении поступил в Таганский суд Москвы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за повторный отказ удалить данные, которые запрещены к распространению в РФ. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол по ч. 5 ст. 12.41 КоАП РФ (повторное неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказали в суде. По закону за это правонарушение юрлицо могут оштрафовать на 10% от выручки за прошлый год. Дата заседания по делу еще не назначена.

В декабре 2021 года мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. Google стала первой компанией в РФ, которая была подвергнута этому наказанию за неудаление запрещенных данных. Как сообщили тогда ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация