Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за неудаление запрещенных данных

Протокол об административном правонарушении поступил в Таганский суд Москвы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за повторный отказ удалить данные, которые запрещены к распространению в РФ. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол по ч. 5 ст. 12.41 КоАП РФ (повторное неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказали в суде. По закону за это правонарушение юрлицо могут оштрафовать на 10% от выручки за прошлый год. Дата заседания по делу еще не назначена.

В декабре 2021 года мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. Google стала первой компанией в РФ, которая была подвергнута этому наказанию за неудаление запрещенных данных. Как сообщили тогда ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.