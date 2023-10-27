"Россети": идеи молодых ученых позволят сделать значимый вклад в электроэнергетику

В XIII Международной конференции "Электроэнергетика глазами молодежи" приняли участие 150 представителей отраслевой молодежи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новые идеи и решения молодых ученых позволят сделать значимый вклад в современную электроэнергетику. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора группы "Россети", председатель РНК СИГРЭ Андрей Муров в обращении к участникам XIII Международной конференции "Электроэнергетика глазами молодежи".

Конференция организована при участии группы "Россети" и РНК СИГРЭ. Крупнейшее отраслевое научно-техническое мероприятие для молодежи ежегодно проводится на базе одного из ведущих технических вузов. Его поддерживают Минэнерго и Минобрнауки России. Главные цели - развитие научного и творческого потенциала исследователей в области электроэнергетики, формирование кадрового резерва, говорится в сообщении группы "Россети" по итогам конференции.

Площадкой конференции стал Политехнический институт Сибирского федерального университета. Участие в мероприятии приняли 150 представителей отраслевой молодежи - специалисты ведущих компаний, студенты и аспиранты 36 российских и зарубежных вузов. Они подготовили доклады по семи направлениям. Пленарное заседание было посвящено теме технологического лидерства.

По словам Мурова, которые приводятся в сообщении, электроэнергетическая отрасль является одной из самых высокотехнологичных, поэтому здесь в значительной степени востребованы специалисты, имеющие качественную современную профессиональную подготовку.

"Традиционно форум выступает площадкой для плодотворного диалога и обмена опытом молодых ученых с представителями крупнейших отраслевых компаний и экспертов. Уверен, что рассмотренные здесь новые идеи и решения позволят сделать значимый вклад в современную электроэнергетику", - сказал он.

Директор по управлению персоналом и организационному развитию компании "Россети" Дарья Борисова отметила, что группа совместно с коллегами заинтересована в привлечении на работу талантливой молодежи, которая сможет укрепить позиции отрасли как одного из драйверов развития экономики страны.

Программа также включала экскурсии на объекты, в том числе на подстанцию 500 кВ "Енисей".

О СИГРЭ

СИГРЭ - одна из крупнейших международных неправительственных и некоммерческих организаций в области электроэнергетики, которая объединяет ученых и специалистов-энергетиков всего мира. Российский национальный комитет по численности входит в первую десятку крупнейших в ассоциации, насчитывает 475 индивидуальных членов, включая Молодежную секцию и 65 коллективных членов, в том числе ведущие вузы страны.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.