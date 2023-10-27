В Казахстане сообщили, что дату референдума по АЭС объявят после консультаций с обществом

Представители соответствующих госструктур уже встретились с населением Астаны и Караганды

АСТАНА, 27 октября. /ТАСС/. Дата проведения референдума по вопросу строительства в Казахстане АЭС будет объявлена после консультаций с обществом. Об этом сообщил на пресс-конференции в Астане министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"По итогам этих консультаций будет объявлена, наверное, дата проведения референдума", - указал Саткалиев. Он отметил, что представители соответствующих госструктур уже встретились с населением Астаны и Караганды.

"Идет очень хороший диалог с обществом. Отрадно наблюдать, что мы видим поддержку инициативы строительства атомной станции со стороны многих участников данных консультаций", - подчеркнул глава Минэнерго.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике, отметив, что этот вопрос касается будущего страны.

Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин сообщил 19 октября, что выбор партнера по строительству первой в Казахстане АЭС, возможно, состоится к концу года.

Ранее власти республики сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.