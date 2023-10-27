В Псковской области регистрируемая безработица снизилась до 0,4%

По словам председателя регионального комитета по труду и занятости Алены Труновой, показателя удалось достичь за счет переобучения жителей и роста занятости среди молодежи

ПСКОВ, 27 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Псковской области с начала 2023 года снизился до 0,4%, что является самым низким показателем за все время, сообщила губернатору Михаилу Ведерникову председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова.

"Мы продолжаем бить рекорды по низкой безработице. У нас с начала года снизилась на 34% численность безработных граждан, которые обращаются в нашу службу занятости и получают пособия. По стране уровень регистрируемой безработицы 0,6%, у нас - 0,4%. Это ниже, чем в СЗФО и в стране. По общей безработице мы тоже ниже по стране: в России - 3%, у нас - 2,6%", - сказала Трунова, видеозапись доклада которой глава региона разместил в своем Telegram-канале.

По ее словам, такого результата удалось достичь благодаря введению дополнительных мер поддержки, которые оказываются в регионе безработным гражданам. "Более 60 млн рублей мы уже освоили на общественные работы, временную занятость, на переобучение граждан. На следующий год запланирована сумма на эти дополнительные меры. У нас трудоустройство обратившихся молодых граждан от 14 до 29 лет подросло. В прошлом году это было 67%, в этом году уже 78%", - добавила Трунова.