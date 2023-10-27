Педагогам в Грузии с 2024 года повысят зарплату на $185

Всего до $60 млн потратят на рост зарплат учителей

ТБИЛИСИ, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение в 2024 году увеличить бюджет министерства образования и наук на 0,5 млрд лари ($185 млн), что поможет повысить зарплату педагогам на 500 лари ($185). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на мероприятии, посвященном Национальному дню учителя.

"В 2024 году министерству образования дополнительно будет выделено 0,5 млрд лари, отсюда 160 млн лари (до $60 млн) будет потрачено на рост зарплат учителей, которые в среднем вырастут на 500 лари и более", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства также напомнил о своей инициативе, которая была запущена в 2022 году и предполагает строительство и ремонт 800 школ. По словам Гарибашвили, на данный момент уже ведется ремонт 400 школ. Всего на реконструкцию учебных заведений планируется потратить 1 млн лари ($370 тыс.).

Бюджет Минобразования в текущем году составляет более 2 млрд лари (более $752 млн). Средняя месячная зарплата педагогов в Грузии колеблется от 570 до 1,25 тыс. лари (от $211 до $463).

Национальный день учителя в Грузии проводится впервые. Он был учрежден по инициативе Гарибашвили. Дата приурочена ко дню рождения известного грузинского детского писателя, создателя грузинской азбуки Якова Гогебашвили. В этот день выявляются 10 лучших педагогов страны, которые вместе с призами награждаются единоразовой премией в размере 10 тыс. лари (более $3,7 тыс.).