На первом конгрессе Asiaexpo заключили более 20 соглашений на 3 млрд рублей

По словам генерального директора Asiaexpo Игоря Милованова, на мероприятии подписали договоры с компаниями из Индии, Ирана, Китая, Турции, Африки

СИРИУС /Федеральная территория/, 27 октября. /ТАСС/. Свыше 20 публичных соглашений на общую сумму около 3 млрд рублей заключено между компаниями, принявшими участие в первом международном сельхозконгрессе Asiaexpo, который завершился в пятницу в Сириусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конгресса.

"Итогами первого международного сельхозконгресса Asiaexpo, который прошел в трехдневном формате в Сириусе, стало 21 публичное соглашение. Общая сумма заключенных контактов составила 2 млрд 960 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам генерального директора Asiaexpo Игоря Милованова, на полях конгресса заключены соглашения компаниями из Индии, Ирана, Китая, Турции, Африки. Наиболее объемный пакет соглашений заключен компанией из Китая Jiangsu Zhengchang Cereal & Feed Machinery Co Ltd, специализирующейся на хранении и переработке зерновых культур и кормов. Договоренности касаются поставок оборудования на сумму $10,6 млн.

"Именно поэтому конгресс для нас стал более чем успешным, и мы примем участие в следующем, увеличив свои площади присутствия. Когда наши обороты превысят $30 млн, мы планируем создать свой завод на территории России", - сказал журналистам вице-президент компании Алан Лиу.

Первый международный сельхозконгресс Asiaexpo, который проходил в Сириусе со среды по пятницу, был представлен как площадка для интеграции международного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса в условиях глобальной переориентации рынков. Мероприятие собрало около 100 экспонентов из России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Белоруссии и стран Африки.