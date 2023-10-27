На конференции InRussia на Ставрополье подписали более 10 соглашений

В конференции приняли участие представители органов власти, бизнеса, регионов России, а также зарубежные делегации

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 27 октября. / ТАСС/. Работа Международной деловой конференции и выставки InRussia завершилась на Ставрополье. За два дня было подписано более 10 соглашений, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"В "Минводыэкспо" завершилась работа Международной деловой конференции и выставки InRussia. Это было ярко, продуктивно и совершенно точно - это только начало. <...> Всего заключено более 10 крупных соглашений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По информации организаторов, в частности, был подписан Меморандум по реализации инвестиционного проекта "Локализация производства алюминиевой банки для напитков на территории Навоийского промышленного парка "Мастер" в свободной экономической зоне "Навои" Республики Узбекистан"; подписано соглашение о сотрудничестве и комплексном сопровождении между Фондом развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области и Фондом развития промышленности Запорожской области; соглашение Северо-Кавказского федерального университета с Национальной ассоциацией трансфера технологий и другие.

Губернатор сообщил, что в конференции приняли участие представители органов власти, бизнеса, регионов России, а также зарубежные делегации. "Многие нашли перспективных партнеров, упрочили контакты, наметили точки взаимодействия. Это способствует развитию коммуникации и в конечном итоге реализуется в виде конкретных проектов. Особенно это актуально в эпоху глобальной перестройки экономических и логистических процессов", - написал глава региона.

Владимиров добавил, что Ставрополье наладило контакты по поставкам оборудования для сферы ЖКХ, модернизации систем уличного освещения, локализации в регионе отдельных производств. "Минпромторг России оценил перезапуск InRussia как успешный. Благодарю за высокую оценку. Ставрополье готово стать якорной площадкой для проведения этого формата и в будущем", - написал он.

Международная деловая конференция и выставка InRussia длилась два дня. В мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек из регионов России и более 10 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Ирана, Китая, Турции. Деловая программа включала в себя панельные дискуссии и тематические сессии по вопросам выстраивания международного промышленного диалога, торгово-логистических цепочек, развития технологического партнерства, а также развития индустриальных парков и особых экономических зон.