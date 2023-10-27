Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Курс доллара вырос до 94,12 рубля, евро снизился до 99,57 рубля, юань вырос до 12,8 рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели в основном корректировался вниз, однако к концу дня смог выйти в небольшой плюс. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3 224,18 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,53%, до 1 079,07 пункта. Курс доллара вырос на 0,15%, до 94,12 рубля, евро снизился на 0,02%, до 99,57 рубля, юань вырос на 0,02%, до 12,8 рублей.

"Фактор пятницы, неожиданное повышение ключевой ставки на 200 б.п., до 15%, и последовавший за этим импульс укрепления рубля активизировали продавцов. Рынок довольно быстро переварил новости по ставке, в результате рубль стал отходить от дневных максимумов, а индекс Мосбиржи смог компенсировать дневные потери", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешнерыночный фон остается неустойчивым. "Мировые биржевые площадки сегодня торговались разнонаправленно, нефтяные цены не оставляли попыток пробиться к $90 на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции "Россетей" (+5,86%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+2,79% и +1,72%), бумаги "Магнита" (+2,66%), котировки Мосбиржи (+1,96%), акции ГМК "Норильский никель" (+1,43%), бумаги "Газпром нефти" (+1,04%).

"Акции "Россетей" подскочили без очевидных фундаментальных причин. Бумаги "Магнита" получили поддержку от новостей о намерении купить 33% в крупнейшей дальневосточной сети "Самбери" и получить опцион на дальнейший выкуп оставшейся части компании", - рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Мосбиржа сохраняет динамику лучше рынка в условиях высокой торговой активности, на следующей неделе компания представит данные по объему торгов за октябрь, добавила эксперт. "Акции "Норникеля" продолжали чувствовать себя лучше рынка, несмотря на публикацию ранее на неделе слабых операционных результатов за III квартал текущего года, а в пятницу данных о падении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев в 4,4 раза при росте выручки на 2% год к году", - отметила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Циана" (-4,11%), котировки ПИК (-2,3%), расписки "Эталона" (-1,71%), акции "Сегежи" (-1,68%), расписки "Русагро" (-1,61%). Бумаги "Яндекса" подешевели на 0,1%, отвоевав почти все утерянные за день позиции.

Акции "Яндекса" в пятницу корректировались вниз, несмотря на лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты за III квартал 2023 года. "Выручка компании увеличилась на 54% год к году, до 204,8 млрд рублей (прогноз +48% год к году), скорректированная EBITDA выросла на 33% год к году (ожидалось +25,2%), а рентабельность составила 13% (прогноз 12,7%) при падении скорректированной чистой прибыли на 33% год к году, до 3,37 млрд рубля (прогноз от 5,5 до 17,6 млрд рублей). Компания сообщила, что получила одно из разрешений правкомиссии по иностранным инвестициям на реструктуризацию группы и планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года", - пояснила Кожухова.

Прогноз на следующую неделю

На предстоящей неделе "БКС мир инвестиций" ожидают некоторой коррекции рубля после волны его укрепления в налоговый период, что в сочетании с относительно комфортным уровнем цен на нефть может поддержать спрос на отечественные акции. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 30 октября - 3 200 - 3 300 пунктов, по курсу доллара - 92-95 рублей.

Во Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи может снова колебаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль может провести торговый день в диапазоне 92,5-94,5 рублей, евро/рубль - в коридоре 98,5-101 рублей, юань/рубль - в интервале 12,6-13 рублей.

В фокусе внимания инвесторов в ближайшей перспективе останутся геополитика, сигналы регуляторов, экономическая статистика, ключевые рыночные и корпоративные события. В понедельник ожидается публикация предварительной оценки индекса потребительских цен Германии за октябрь. В рамках сезона отчетностей в США финрезультаты представит McDonald’s. Группа "Мать и дитя" раскроет операционные результаты за III квартал.